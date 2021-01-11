Путин: Отношения России и Армении были и будут союзническими

Отношения России и Армении «были, остаются и будут союзническими», заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В понедельник в Кремле состоялись переговоры лидеров России, Армении и Азербайджана по ситуации в Нагорном Карабахе. Позже российский президент провёл отдельные встречи с премьером Армении и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как сообщает РИА Новости, на встрече с Пашиняном Путин подчеркнул, что Москва и Ереван — близкие партнёры во многих международных организациях.

Кроме того, российский лидер отметил, что Россия и Армения увеличили товарооборот на 3,9% за период с января по октябрь 2020 года, несмотря на сложную ситуацию в экономике.

Также Путин выразил надежду, что государства по мере урегулирования карабахского конфликта будут находить решения, которые будут полезны Армении, народу и отношениям Москвы и Еревана.

