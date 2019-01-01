Путин откликнулся на предложение Зеленского о встрече
Президент Российской Федерации Владимир Путин дал комментарий по поводу предложения лидера Украины Владимира Зеленского провести переговоры с участием глав ряда западных стран. Как заявил Путин, отвечая на вопросы журналистов, Москва готова к переговорам по Украине в любом формате, но встреча должна быть проработана.
Кроме того, по словам президента РФ «более или менее о чём-то» можно будет разговаривать только после проведения на Украине парламентских выборов и окончательного формирования нового правительства, отмечает RT. Владимир Путин также заметил, что не знаком с реакцией других лидеров, которых Зеленский предложил пригласить на переговоры.
8 июля президент Украины опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором предложил Владимиру Путину провести встречу в Минске при участии США, Великобритании, Германии и Франции.
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