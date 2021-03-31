Путин отчитался о своих доходах за 2020 год

Президент РФ Владимир Путин и высокопоставленные сотрудники администрации президента отчитались о своих доходах за 2020-й год, передает РИА Новости.

Декларации будут опубликованы через 2-3 недели.

Доход Путина за 2019 год составил 9,7 млн рублей, что на 1 млн рублей больше, чем годом ранее.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Декларация О ДоходахДоходыВладимир Путин
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