Путин отчитался о своих доходах за 2020 год
31 марта 202117:32
Президент РФ Владимир Путин и высокопоставленные сотрудники администрации президента отчитались о своих доходах за 2020-й год, передает РИА Новости.
Декларации будут опубликованы через 2-3 недели.
Доход Путина за 2019 год составил 9,7 млн рублей, что на 1 млн рублей больше, чем годом ранее.
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31 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru