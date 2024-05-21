Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента РФ

Президент России Владимир Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента РФ, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации

Путин освободил Левицкую от должности своего советника

Толстой занимал этот пост с 2012 года и курировал вопросы культуры.

Ранее Госдума на пленарном заседании досрочно прекратила полномочия депутата Елены Ямпольской в связи с ее назначением советником президента, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:Отставки И НазначенияУказыВладимир Путин

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