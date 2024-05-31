Путин освободил Попова от должности замсекретаря Совбеза
Заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов покинет пост, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
«Освободить Попова Михаила Михайловича от должности заместителя секретаря Совета безопасности», — отмечается в указе.
Попов работал в Совбезе в качестве заместителя секретаря с марта 2013 года.
Ранее Владимир Путин подписал указ о принятии отставки Натальи Комаровой с поста главы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и назначении врио губернатора Руслана Кухарука, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru