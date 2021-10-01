Путин освободил от должности детского омбудсмена Кузнецову

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова освобождена от должности. Как сообщает пресс-служба Кремля, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, детский омбудсмен покидает свой пост в связи с избранием депутатом Госдумы РФ восьмого созыва.

Ранее Путин, в связи с избранием в Госдуму, освободил от должности своего советника Владимира Васильева.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:УказыГосдумаВладимир ПутинДетский ОмбудсменАнна Кузнецова
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