Путин освободил от должности детского омбудсмена Кузнецову
1 октября 202114:38
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова освобождена от должности. Как сообщает пресс-служба Кремля, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, детский омбудсмен покидает свой пост в связи с избранием депутатом Госдумы РФ восьмого созыва.
Ранее Путин, в связи с избранием в Госдуму, освободил от должности своего советника Владимира Васильева.
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1 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru