Путин освободил от должности своего советника Васильева

Президент России Владимир Путин подписал указ и освободил Владимира Васильева от должности советника президента, сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно документу, причиной такого решения стало избрание Васильева депутатом Госдумы восьмого созыва.

В пресс-службе отметили, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому новым послом России в Латвии назначен Михаил Ванин, сообщает RT.

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ФОТО: сайт Кремля
ТЕГИ:УказыВладимир ВасильевВладимир Путин
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