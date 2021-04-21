Путин: Организаторы провокаций пожалеют так, как никогда не жалели

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, каким будет ответ России на «недружественные» действия других стран.

«Если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намеренно заявляет о стремлении сжечь или даже взорвать эти мосты, то наш ответ будет ассиметричным, быстрым и жестким. Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам Российской Федерации пожалеют так, как давно уже ни о чем не жалели», - заявил Путин.

