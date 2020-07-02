Путин одобрил присвоение звания «Город трудовой доблести» 20 городам

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о присвоении звания «Город трудовой доблести» сразу 20 городам страны. На заседании оргкомитета «Победа» 2 июля глава государства сообщил, что аргументы в пользу этого решения «очевидные и убедительные», передаёт РИА ФАН.

Ожидается, что соответствующие документы будут подписаны в ближайшее время.

Звание «Город трудовой доблести» будет присвоено Нижнему Новгороду, Челябинску, Нижнему Тагилу, Казани, Екатеринбургу, Самаре, Омску, Новосибирску, Ярославлю, Иваново, Ижевску, Ульяновску, Уфе, Магнитогорску, Новокузнецку, Иркутску, Боровичам, Томску, Саратову, а также Перми.

«Для нас, жителей Прикамья, важно, что заслуги наших предков были оценены на высшем уровне. Мы гордимся дедами и прадедами, пусть с нами гордится и вся страна», — отреагировал на решение президента глава Пермского края Дмитрия Махонин. У губернатора отметили, что инициативу поддержали почти 158 тысяч жителей региона, пишет Ura.ru.

С идеей ввести почётное звание «Город трудовой доблести» для городов, жители которых внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне при производстве гражданской и военной продукции, ранее выступил Владимир Путин. Предполагается, что в удостоенных этого звания городах будет устанавливаться стела с текстом указа президента и изображением герба города.

