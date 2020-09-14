Путин объявил о выделении Белоруссии кредита в $1,5 млрд
Российская Федерация выделит Белоруссии государственный кредит в размере 1,5 миллиардов долларов. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров в Сочи с белорусским лидером Александром Лукашенко, передает ТАСС.
Путин заверил, что договорённость о предоставлении кредита в таком объёме будет безусловно исполнена, учитывая сложную ситуацию в Белоруссии после президентских выборов.
Как уточнил Путин, в данный момент детали предоставления кредитной линии обсуждаются на уровне министерств финансов на профессиональном уровне.
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