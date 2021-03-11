Путин объявил о начале подготовки послания Федеральному собранию
Подготовка послания главы государства Федеральному собранию уже стартовала, сообщил президент Владимир Путин. Он поднял эту тему в ходе совещания о мерах по повышению инвестиционной активности в России.
Президент заявил, что специально собрал это совещание с участием руководителей ведущих отечественных компаний и крупнейших предпринимательских объединений, чтобы услышать их точку зрения по текущей ситуации в экономике.
Ранее на этом совещании, которое проходит в режиме видеоконференции, Путин отметил, что стране в целом уже удалось преодолеть спад в экономике, при том, что 2020 год, по оценке Путина, оказался самым сложным в мировом масштабе в этом плане со времен окончания Второй мировой войны. ВВП планеты уменьшился на 3,5%.
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