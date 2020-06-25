Путин обвинил Запад в вымывании роли СССР в «добивании фашистской гадины»
Правда о роли Союза Советских Социалистических Республик во Второй мировой войне целенаправленно «вымывается» ряди достижения определенных выгод теми, кто не хочет выстраивать систему международной безопасности в интересах всех стран. С такой оценкой выступил президент Российской Федерации Владимир Путин во время общения с новыми членами Общественной палаты в формате видеоконференции.
Как подчеркнул глава государства, безусловно, и западные политики и историки прекрасно осведомлены о том, что не Советский Союз напал на фашистскую Германию. «Они что, разве не знают, кто добивал фашистскую гадину в ее логове, кто штурмом брал Берлин? Знают, конечно. Но в учебниках не пишут. В СМИ продвигают другие идеи», - заметил Путин.
Он также констатировал, что на Западе пытаются всеми правдами и неправдами замолчать результаты так называемого мюнхенского сговора 1938 года - соглашении о разделе Чехословакии, которое стало триггером для начала мировой войны.
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