Путин обсуждает с президентом Сенегала в Сочи продовольственный кризис

Президент России Владимир Путин проводит переговоры с главой Сенегала, председателем Африканского союза Маки Салем. Они встречаются в Сочи, к ним также присоединился председатель Комиссии АС Муса Факи Махамат.

Ключевой темой разговора станет назревающий мировой кризис продовольствия. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, страны африканского континента выражают по этому поводу серьёзную обеспокоенность. Среди других тем обсуждения – вопрос нехватки удобрений, экономическое сотрудничество.

В Сочи будут также обсуждены вопросы взаимодействия Москвы с Африканским союзом, включая расширение сотрудничества по ряду направлений. АС объединяет 55 государств континента.

