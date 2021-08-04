Путин обсудит с правительством социально-экономическое развитие страны
4 августа 202117:27
Президент России Владимир Путин в четверг проведет очередное совещание с членами правительства страны, сообщает пресс-служба Кремля.
«Будет рассмотрен ряд актуальных вопросов социально-экономического развития страны», — говорится в сообщении.
Совещание пройдет в режиме видеоконференции, отмечает РИА ФАН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru