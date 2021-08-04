Путин обсудит с правительством социально-экономическое развитие страны

Президент России Владимир Путин в четверг проведет очередное совещание с членами правительства страны, сообщает пресс-служба Кремля.

«Будет рассмотрен ряд актуальных вопросов социально-экономического развития страны», — говорится в сообщении.

Совещание пройдет в режиме видеоконференции, отмечает РИА ФАН.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ЭкономикаПравительство РоссииВладимир Путин
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