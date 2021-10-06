Путин обсудил с Зюгановым работу КПРФ в новой Госдуме
Президент России Владимир Путин провёл сегодня в дистанционном формате встречу с руководителем фракции КПРФ в Госдуме Геннадием Зюгановым. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря президента, собеседники обсудили перспективные планы работы в новом составе нижней палат парламента. Путин на этой неделе начал серию отдельных встреч с главами фракций Госдумы VIII созыва. Накануне вечером собеседником президента стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Два дня назад лидер КПРФ написал открытое письмо Владимиру Путину. Геннадий Зюганов, в частности, пожаловался на трехдневное и электронное голосование, административное давление на коммунистов, а также задержание членов и сторонников партии за встречу с избирателями на улице.
По словам Зюганова, «наиболее возмутительным фактом в этом ряду» стало задержание 1 октября руководителя фракции КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина. Лидер КПРФ попросил президента «принять строгие меры» и привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в превышении своих полномочий.
Коммунисты 20 и 25 сентября провели на Пушкинской площади в Москве две акции против итогов выборов депутатов Госдумы. Глава горкома компартии депутат Госдумы Валерий Рашкин обещал, что партия будет организовывать такие сходы до тех пор, пока результаты голосования в столице не будут аннулированы (впоследствии КПРФ отказалась от проведения акций).
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