Путин обсудил с Совбезом Украину и Ливию
Президент России Владимир Путин в пятницу, 10 июля, провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Как сообщили в пресс-службе Кремля, помимо социально-экономической внутрироссийской повестки дня обсуждались международные темы. В их числе ситуация в Ливии, где российская сторона подчёркивает безальтернативность мирного урегулирования.
Также речь шла о конфликте в Донбассе. «Высказано разочарование в связи с отсутствием динамики по урегулированию кризиса на юго-востоке Украины», - говорится в сообщении.
Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай заявил, что самопровозглашённые республики Донбасса де-факто уже являются частью России, а в скорое времени станет таковой и де-юре. Российские официальные лица не подтвердили эти слухи: позиция Москвы сводится к тому, что жителей региона необходимо поддерживать и добиваться выполнения Минских соглашений.
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