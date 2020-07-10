Путин обсудил с Совбезом Украину и Ливию

Президент России Владимир Путин в пятницу, 10 июля, провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, помимо социально-экономической внутрироссийской повестки дня обсуждались международные темы. В их числе ситуация в Ливии, где российская сторона подчёркивает безальтернативность мирного урегулирования.

Также речь шла о конфликте в Донбассе. «Высказано разочарование в связи с отсутствием динамики по урегулированию кризиса на юго-востоке Украины», - говорится в сообщении.

Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай заявил, что самопровозглашённые республики Донбасса де-факто уже являются частью России, а в скорое времени станет таковой и де-юре. Российские официальные лица не подтвердили эти слухи: позиция Москвы сводится к тому, что жителей региона необходимо поддерживать и добиваться выполнения Минских соглашений.

