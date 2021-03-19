Путин обсудил с Совбезом РФ борьбу с оргпреступностью
19 марта 202110:36
Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ борьбу с оргпреступностью, говорится в сообщении на сайте президента России.
С докладами выступили глава МВД Владимир Колокольцев и директор ФСБ Александр Бортников.
Как следует из материалов на сайте, совещания с членами Совбеза глава государства проводит в еженедельном режиме, на них обсуждаются актуальные проблемы внешней и внутренней политики.
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19 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru