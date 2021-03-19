Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ борьбу с оргпреступностью, говорится в сообщении на сайте президента России.

С докладами выступили глава МВД Владимир Колокольцев и директор ФСБ Александр Бортников.

Как следует из материалов на сайте, совещания с членами Совбеза глава государства проводит в еженедельном режиме, на них обсуждаются актуальные проблемы внешней и внутренней политики.







