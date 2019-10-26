Путин обсудил с Совбезом реализацию меморандума России и Турции

Президент России Владимир Путин совместно с членами Совета безопасности обсудили реализацию меморандума с Турцией по вопросу Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он сообщил, что российский лидер провел оперативное совещание, в рамках которого обсуждался целый спектр актуальных вопросов внутрироссийской повестки дня.

Песков уточнил, что помимо этого стороны обменялись мнениями по вопросу реализации меморандума, который был согласован между президентами России и Турции.

Помимо этого, Путин проинформировал членов Совбеза о своих контактах на полях саммита Россия–Африка, который завершился 24 октября в Сочи.

