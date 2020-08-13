Путин обсудил с президентом Азербайджана конфликт страны с Арменией
Президент РФ Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым конфликт страны с Арменией. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор произошел по инициативе азербайджанской стороны. Как сообщили в Кремле, Путин отметил важность недопущения действий, которые способствуют эскалации обстановки на азербайджано-армянской границе.
Напомним, столкновения на армяно-азербайджанской границе прошли в середине июля недалеко от непризнанного Нагорного Карабаха.
По данным Кремля, президенты условились об укреплении сотрудничества между странами. Алиев также поздравил Путина с регистрацией первой в мире вакцины от коронавируса.
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