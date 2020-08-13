Путин обсудил с президентом Азербайджана конфликт страны с Арменией

Президент РФ Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым конфликт страны с Арменией. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что разговор произошел по инициативе азербайджанской стороны. Как сообщили в Кремле, Путин отметил важность недопущения действий, которые способствуют эскалации обстановки на азербайджано-армянской границе.

Напомним, столкновения на армяно-азербайджанской границе прошли в середине июля недалеко от непризнанного Нагорного Карабаха.

По данным Кремля, президенты условились об укреплении сотрудничества между странами. Алиев также поздравил Путина с регистрацией первой в мире вакцины от коронавируса.





