Путин обсудил с Пашиняном обострение в Карабахе

Президент Российской Федерации Владимира Путина и глава правительства Армении Никол Пашинян по телефону обсудили развитие ситуации в Нагорном Карабахе. Как информирует пресс-служба Кремля, разговор был организован по просьбе Еревана.

Российский лидер, в частности, выразил серьёзную озабоченность в связи с обострением обстановки и продолжающимися боевыми действиями в зоне конфликта. Путин и Пашинян сошлись во мнении о необходимости скорейшого прекращения горячей фазы противостояния и принятия мер в целях деэскалации напряжённости.

Ранее Пашинян обвинил Турцию в прямом участии в конфликте на стороне Баку. Прембер-министр также подтвердил, что турецкий истребитель сбил сегодня армянский штурмовик Су-25.

Никол Пашинян также объявил об отмене ближайшего визита делегации своей страны в Россию на заседание двусторонней межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Как отмечает «Свободная пресса», решение принято из-за конфликта в Нагорном Карабахе.

Противостояние Бак и Еревана выплеснулось и на пространство интернета. Власти Азербайджана заблокировали социальные сети и мессенджеры на фоне обострения конфликта. В то же время в Армении ввели военное положение. Жители обеих стран рассказали «360», что объявили сбор гуманитарной помощи, готовы к мобилизации и не немерены сдаваться.

