Путин обсудил с итальянским премьером ситуацию в Афганистане

Президент России Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Марио Драги высказались в пользу консолидации международных усилий в целях содействия установлению в Афганистане мира и стабильности, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе телефонной беседы Путин и Драги уделили особое внимание ситуации в этой стране, отметив необходимость дальнейшей борьбы с распространением на территории Афганистана «террористической идеологии», а также наркоугрозой.

«С обеих сторон акцентирована важность недопущения гуманитарной катастрофы, обеспечения безопасности жителей страны», - говорится в сообщении Кремля.

Также Путин и Драги выразили обоюдную заинтересованность в развитии российско-итальянских связей.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Афганистане с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.

