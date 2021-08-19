Путин обсудил с итальянским премьером ситуацию в Афганистане

Президент России Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Марио Драги высказались в пользу консолидации международных усилий в целях содействия установлению в Афганистане мира и стабильности, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе телефонной беседы Путин и Драги уделили особое внимание ситуации в этой стране, отметив необходимость дальнейшей борьбы с распространением на территории Афганистана «террористической идеологии», а также наркоугрозой.

«С обеих сторон акцентирована важность недопущения гуманитарной катастрофы, обеспечения безопасности жителей страны», - говорится в сообщении Кремля.

Также Путин и Драги выразили обоюдную заинтересованность в развитии российско-итальянских связей.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Афганистане с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АфганистанТелефонный РазговорИталияРоссияВладимир Путин
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