Путин обсудил с Эрдоганом поставки и производство вакцины «Спутник V»

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили вопросы борьбы с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении говорится, что в ходе беседы главы государств выразили готовность к наращиванию взаимодействия в этой сфере, в том числе в контексте поставок и возможного совместного производства российской вакцины «Спутник V».

Эрдоган рассказал, что одним из приоритетов турецких властей является обеспечение безопасности иностранных туристов. Президенты условились, что профильные структуры двух стран будут поддерживать самые плотные контакты, в том числе в целях охраны здоровья российских граждан, посещающих Турцию.

Кроме того, российский и турецкий лидеры обменялись мнениями по ряду актуальных международных тем. В частности, они обсудили ситуации в Ливии и Сирии, на Украине и в Нагорном Карабахе.

Ранее президент России пообщался по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает RT. Одной из тем переговоров стала ситуация в Донбассе.

