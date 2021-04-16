Путин обсудил с членами Совбеза ответные меры на санкции США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ответные меры на новые санкции США, сообщает ТАСС.

Какие именно меры обсуждались на совещании Песков не уточнил.

В пресс-службе Кремля отметили, что в совещании приняли участие спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МВД РФ Владимир Колокольцев, глава Минобороны Сергей Шойгу, а также руководитель ФСБ Александр Бортников и директор СВР Сергей Нарышкин.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций, которые призваны продемонстрировать решимость администрации Байдена отреагировать на «вредную внешнюю деятельность России», сообщили в Белом доме. В чёрный список попали Центробанк РФ, ФНБ РФ и Минфин РФ, а также шесть российских технологических компаний и 32 юридических и физических лица.

