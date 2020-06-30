Путин обратится к россиянам в 14:00 30 июня

Президент России Владимир Путин обратится к гражданам России во вторник, 30 июня, в 14:00 мск. Об этом объявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Действительно, сегодня Путин обратится с телеобращением к россиянам. Это будет ориентировочно ближе к двум часам дня», - сказал представитель Кремля.

В предыдущий раз Путин обращался к россиянам на прошлой неделе. Тогда он распорядился выделить дополнительную материальную помощь на каждого ребенка до 16 лет в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, он предложил с 1 января 2021 года увеличить ставку НДФЛ до 15 процентов для граждан, которые получают более 5 млн рублей в год.

