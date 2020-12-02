Путин обеспокоен «неспокойной» обстановкой в пространстве ОДКБ

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о непростой обстановке, складывающейся на пространстве Организации договора о коллективной безопасности. Эту тему он затронул на открытии саммита ОДКБ в режиме видеоконференции.

По словам российского лидера, в первую очередь он имел в виду послевыборные события в Белоруссии, внутриполитическую ситуацию в Киргизии и боевые действия в Нагорном Карабахе с участием государства-члена ОДКБ (Армении), передает РЕН ТВ.

Путин сообщил, что по итогам саммита лидеры стран ОДКБ примут заявление о формировании справедливого мироустройства. По словам российского лидера, в целом, подготовлен довольно солидный пакет договоренностей.

Как уточняет RT, участники дистанционного саммита обсуждают вопросы взаимодействия в рамках организации, дальнейшее повышение её эффективности. Лидеры также обменяются точками зрения по наиболее актуальным темам международной повестки.

