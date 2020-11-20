Путин об отношениях с США: «Испорченное уже не испортишь»
20 ноября 202021:33
Президент США Владимир Путин прокомментировал отношения с Соединенными Штатами.
Как передает РИА Новости, Путин в эфире «Россия 1» заявил, что отношения уже испорчены, поэтому испортить их нельзя.
Ранее вслед за Евросоюзом США ввели санкции против России в связи с делом оппозиционера Алексея Навального. В Кремле данные меры сочли «сознательным недружественным шагом» и заявили, что «никакая логика в подобном решении не просматривается».
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20 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru