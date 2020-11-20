Путин об отношениях с США: «Испорченное уже не испортишь»

Президент США Владимир Путин прокомментировал отношения с Соединенными Штатами.

Как передает РИА Новости, Путин в эфире «Россия 1» заявил, что отношения уже испорчены, поэтому испортить их нельзя.

Ранее вслед за Евросоюзом США ввели санкции против России в связи с делом оппозиционера Алексея Навального. В Кремле данные меры сочли «сознательным недружественным шагом» и заявили, что «никакая логика в подобном решении не просматривается».

