Путин об отношениях с США: «Испорченное уже не испортишь»

Президент США Владимир Путин прокомментировал отношения с Соединенными Штатами.

Как передает РИА Новости, Путин в эфире «Россия 1» заявил, что отношения уже испорчены, поэтому испортить их нельзя.

Ранее вслед за Евросоюзом США ввели санкции против России в связи с делом оппозиционера Алексея Навального. В Кремле данные меры сочли «сознательным недружественным шагом» и заявили, что «никакая логика в подобном решении не просматривается».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:СШАВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры