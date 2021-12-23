Путин о Навальном: Не надо прикрывать политикой уголовное преступление
Уголовные преступления нельзя прикрывать политической деятельностью. Об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.
«Сидельцы всегда были, есть и будут в каждой стране, не надо совершать уголовные преступления и прикрываться при этом политической деятельностью», - отметил глава государства о причинах лишения свободы Алексея Навального.
Путин также отметил, что Германия так и не ответила на официальные запросы Москвы и не предоставила никаких материалов, подтверждающих отравление оппозиционера. «Так что, про это не нужно говорить, давайте перевернём эту страницу, если нечего ответить», - резюмировал президент.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru