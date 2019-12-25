«Ужасная» реформа здравоохранения и уголовное дело за проезд поезда по Крымскому мосту

Поезд «Таврия», который первым прибыл в Крым по новому мосту через Керченский пролив, отправился в обратный путь — из Севастополя в Санкт-Петербург. Открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту, самому протяженному в России, состоялось 23 декабря. Из Керчи в Тамань в кабине машиниста проехал Владимир Путин, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского состава на полуостров. Накануне с Казанского вокзала выехал первый поезд из Москвы в Симферополь. Его прибытие ожидается утром в четверг. Между тем, открытие железнодорожного сообщения по Крымскому мосту стало поводом для возбуждения уголовного дела на Украине. Входящая в структуру Генеральной прокуратуры Украины так называемая прокуратура Крыма открыла уголовное производство по факту незаконного пересечения пассажирским поездом Санкт-Петербург - Симферополь государственной границы Украины по мосту через Керченский пролив. Впрочем, современные власти Украины возбуждали уголовное производство и против президента России Владимира Путина, а заодно и против бывшего итальянского премьера Сильвио Берлускони за их совместный визит в Крым четыре года назад, во время которого они распили бутылочку крымского.

