«Ужасная» реформа здравоохранения и уголовное дело за проезд поезда по Крымскому мосту
НСН – о некоторых заметных событиях минувшего дня.
Сомнения в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему, выразил Владимир Путин на заседании Президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Перемены, которые почувствуют граждане, глава государства назвал «ключевым результатом, которого предстоит добиться» в ходе реализации национальных проектов. Она идет недостаточно быстрыми темпами, год фактически упущен, - констатировал Путин. Об отсутствии ощущения положительных изменений у граждан страны свидетельствуют в том числе исследования Федеральной службы охраны, - добавил президент, отметив, что им «нельзя не доверять». И еще одно важное замечание, прозвучавшее сегодня из уст главы государства, связано с повышением налогов. Негативный эффект от повышения фискальной нагрузки в стране очевиден, а вот позитивный – пока нет, - заявил Владимир Путин.
Оптимизация в отрасли здравоохранения была проведена «ужасно» во многих российских регионах и качество и доступность медицинских услуг в ее результате «резко ухудшились». В таких выражениях оценила реформу вице-премьер Татьяна Голикова. Ответ министра здравоохранения не заставил себя ждать: оптимизации здравоохранения в регионах действительно проходила «по-разному», однако слова об «ужасном» процессе излишне эмоциональны, - заявила Вероника Скворцова. Кроме того, по ее словам, которые приводит ТАСС, «очевидно, нельзя согласиться с тем, что в результате снизились доступность и качество» медуслуг. «Черных меток» в адрес Минздрава и его руководителя в этом году было, пожалуй, более чем достаточно для отставки Вероники Скворцовой. Ее уход с поста министра лишь вопрос времени, - полагают эксперты, к которым НСН обращалась за комментариями.
Поезд «Таврия», который первым прибыл в Крым по новому мосту через Керченский пролив, отправился в обратный путь — из Севастополя в Санкт-Петербург. Открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту, самому протяженному в России, состоялось 23 декабря. Из Керчи в Тамань в кабине машиниста проехал Владимир Путин, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского состава на полуостров. Накануне с Казанского вокзала выехал первый поезд из Москвы в Симферополь. Его прибытие ожидается утром в четверг. Между тем, открытие железнодорожного сообщения по Крымскому мосту стало поводом для возбуждения уголовного дела на Украине. Входящая в структуру Генеральной прокуратуры Украины так называемая прокуратура Крыма открыла уголовное производство по факту незаконного пересечения пассажирским поездом Санкт-Петербург - Симферополь государственной границы Украины по мосту через Керченский пролив. Впрочем, современные власти Украины возбуждали уголовное производство и против президента России Владимира Путина, а заодно и против бывшего итальянского премьера Сильвио Берлускони за их совместный визит в Крым четыре года назад, во время которого они распили бутылочку крымского.
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