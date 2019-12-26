Путин не поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Президент России Владимир Путин не планирует ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности в феврале 2020 года. Об этом в четверг сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится с 1963 года. Путин выступал на ней в 2007 году, и тогда его речь вызвала большой резонанс. Тогда западные СМИ окрестили ее началом новой холодной войны.

В 2016 году на конференцию ездил Дмитрий Медведев. В последние годы Россию на этой площадке представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

