Путин не поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности
Президент России Владимир Путин не планирует ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности в феврале 2020 года. Об этом в четверг сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Мюнхенская конференция по безопасности проводится с 1963 года. Путин выступал на ней в 2007 году, и тогда его речь вызвала большой резонанс. Тогда западные СМИ окрестили ее началом новой холодной войны.
В 2016 году на конференцию ездил Дмитрий Медведев. В последние годы Россию на этой площадке представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.
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