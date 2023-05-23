Путин не планирует экстренное заседание Совбеза из-за событий в Белгородской области
Президент Владимир Путин не планирует проводить специальное заседание Совета Безопасности РФ из-за событий в Белгородской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля допустил, что на этой неделе российский лидер проведет традиционное совещание с постоянными членами СБ.
«Ближе к концу недели, наверное, регулярное совещание состоится, но специального в планах нет», — подчеркнул Песков.
В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. В регионе ввели режим контртеррористической операции, жителей пострадавших районов эвакуировали. По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о теракте, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru