Путин допустил передачу Азербайджану семи районов в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин допустил возможность передачи Азербайджану семи районов в Нагорном Карабахе, которые заняты Арменией.

Выступая на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!» глава государства рассказал, что видит долгосрочное урегулирование конфликта в балансе интересов, который должен устраивать как Баку, так и Ереван. Запись выступления Путина приводится на сайте Кремля.

Российский лидер напомнил, что «изначально исходили из возможности передачи Азербайджану пяти плюс двух районов с обеспечением определенного режима зоны Карабаха и взаимодействия с Арменией».

В Баку заявляют, что эти семь районов не имеют никакого отношения ни к этническому конфликту, ни к Армении, что это «исконно азербайджанские территории». «У каждого своя правда. Здесь нет простых решений», - отметил Путин.

Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения. Уже третье соглашение о перемирии вступило в силу 26 октября, однако боевые действия продолжаются.

