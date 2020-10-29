Путин допустил передачу Азербайджану семи районов в Нагорном Карабахе
Президент России Владимир Путин допустил возможность передачи Азербайджану семи районов в Нагорном Карабахе, которые заняты Арменией.
Выступая на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!» глава государства рассказал, что видит долгосрочное урегулирование конфликта в балансе интересов, который должен устраивать как Баку, так и Ереван. Запись выступления Путина приводится на сайте Кремля.
Российский лидер напомнил, что «изначально исходили из возможности передачи Азербайджану пяти плюс двух районов с обеспечением определенного режима зоны Карабаха и взаимодействия с Арменией».
В Баку заявляют, что эти семь районов не имеют никакого отношения ни к этническому конфликту, ни к Армении, что это «исконно азербайджанские территории». «У каждого своя правда. Здесь нет простых решений», - отметил Путин.
Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения. Уже третье соглашение о перемирии вступило в силу 26 октября, однако боевые действия продолжаются.
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