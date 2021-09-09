Путин не будет участвовать в Генассамблее ООН

Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в Генассамблее ООН. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент не планирует в этом году принимать участие в Генассамблее ООН», — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН откроется 14 сентября, при этом неделя высокого уровня ГА состоится 21-27 сентября. Ожидается, что на сессии выступят около 110 глав государств, более 50 глав правительств и более 20 министров иностранных дел. Глава МИД России Сергей Лавров выступит с речью на Генассамблее 25 сентября.

