Путин не будет участвовать в Генассамблее ООН
Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в Генассамблее ООН. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Президент не планирует в этом году принимать участие в Генассамблее ООН», — цитирует РИА Новости представителя Кремля.
76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН откроется 14 сентября, при этом неделя высокого уровня ГА состоится 21-27 сентября. Ожидается, что на сессии выступят около 110 глав государств, более 50 глав правительств и более 20 министров иностранных дел. Глава МИД России Сергей Лавров выступит с речью на Генассамблее 25 сентября.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,1 млн+18 380 / сут.
Умерли
190 тыс.+794 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+19 639 / сут.
- Песков заявил, что Путин и Лукашенко вместе пообедают в Москве
- СМИ: На востоке Москвы задержали пьяного мужчину с автоматом
- «Белнефтехим» остановил прокачку российской нефти в Европу
- Сообщения украинских СМИ о подготовке саммита Путина и Байдена назвали фейком
- Рогозин ответил владельцу «Бурана», отказавшемуся отдавать корабль России
- Путин не будет участвовать в Генассамблее ООН
- «Кощунственные измышления»: Кремль отреагировал на альтернативные версии гибели Зиничева
- Песков: Прикидок по контактам России и США на высшем уровне нет
- ЦИК исключил соратника Шлосберга из списков «Яблока» на выборы в Госдуму
- Twitter заблокировал аккаунт журналиста Евгения Попова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru