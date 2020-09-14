Путин назвал способы разрешения ситуации в Белоруссии

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что граждане Белоруссии самостоятельно, без внешнего давления должны разобраться в ситуации в их республике. Об этом лидер РФ заявил на переговорах в Сочи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает ТАСС.

По словам Путина, белорусы вполне могут прийти к согласованному решению в спокойном режиме посредством диалога. Он вновь поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах 9 августа и пожелал ему успехов. Российский лидер также одобрил идею Лукашенко об изменении основного закона республики, для воплощения в жизнь которой, уже образована соответствующая структура во главе с заместителем председателя Конституционного суда Белоруссии.

Кроме того, Путин заявил о приверженности российской стороны всем прежним договоренностям с Минском, в том числе в форматах Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности.

Президент РФ также напомнил, что сегодня на территории Белоруссии начались совместные военные учения, которые были запланированы еще в прошлом году. Он подчеркнул, что после выполнения программы совместных манёвров, российские подразделения возвратятся к своим местам постоянной дислокации.

Путин уточнил, что все запланированные ранее мероприятия по военной линии остаются в силе, они будут проходить практически каждый месяц на территории двух стран. Он подчеркнул, что Минск и Москва продолжат тесное сотрудничество в оборонной сфере.

Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко проходят в сочинской резиденции главы российского государства Бочаров Ручей.

