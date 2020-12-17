Путин назвал системную оппозицию патриотами

17 декабря президент России Владимир Путин проводит ежегодную пресс-конференцию.

Глава государства объяснил, что в 2021 выборы в парламент страны году будут отличаться от предыдущих. "У нас приняты поправки в Конституцию, это означает, что парламент получил больше полномочий по целому ряду направлений, в том числе, по формированию правительства РФ", - сказал он.

"Наша политическая система развивается, она дает возможность большему количеству политических сил, политических партий принять участие в общенациональных избирательных кампаниях. Думаю, что в этом году, до 16 партий может принять участие без того, чтобы собирать подписи. Они получили представительство в регионах и вместе с ним право попробовать свои силы на общенациональной политической арене. Я желаю им успеха, но кого избрать, решают граждане страны. Надо отдать должное - разные, даже полярные точки зрения звучат в парламенте, бывают острые дискуссии по целому ряду проблем, с которыми сталкивается страна, но при этом практически каждый из них выступает с патриотических позиций. Подходы, инструменты решения задач разные. Но цель у всех политических традиционных партий одна - благополучие и развитие страны", - рассказал президент.

В этом году общение с главой государства проходит в формате видео-конференц-связи с элементами прямой линии на фоне эпидемической обстановки. Российский лидер находится в своей резиденции в Ново-Огарево.