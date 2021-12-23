Путин назвал причину бойкота Олимпиады в Китае

Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос Дмитрия Губерниева о политическом бойкоте Олимпиады в Китае.

«Чем это вызвано? Дипломатический бойкот Китая. Попытка сдержать развитие Китайской Народной Республики. Никаких других мотивов нет и быть не может. Спорт, как и искусство, должны объединять людей», - подчеркнул президент.

По его словам, подобные меры наносят ущерб всему мировому сообществу, ведь отношения уничтожаются из-за «сиюминутной политической выгоды».

Ранее о бойкоте зимней Олимпиады объявили США, Британия, Австралия и Канада. Политики этих стран не будут посещать Игры в Китае, при этом их спортсмены могут принять в них участие. Причиной называется нарушение прав человека в КНР, которое, по мнению западных политиков, присутствует в стране.

