Путин назвал основную экономическую задачу

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил о необходимости сохранить устойчивость бюджетной системы и на этой базе обеспечить развитие экономики. В связи с этим основная задача экономической повестки – запустить новый инвестиционный цикл, выйти на ежегодный прирост инвестиций не ниже 5-7%, отметил глава государства.

Согласно опубликованной на сайте Кремля стенограмме, Путин обозначил цель уже в следующем году обеспечить темпы роста экономики выше мировых. По его словам, в этом направлении правительству РФ предстоит работать в партнёрстве с Банком России.

Президент подчеркнул, что все заявленные властями инвестиционные планы должны быть полностью профинансированы.

По данным источников Bloomberg, Путин рассчитывает, что правительство Михаила Мишустина сможет обеспечить быстрый подъём экономики, пусть даже и временный.

