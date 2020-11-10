Путин назвал мужественным решение Алиева и Пашиняна замириться в Карабахе

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает мужественным поступком решение лидеров Азербайджана и Армении пойти на прекращение огня в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил в ходе выступления на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

Саммит был организован в формате видеоконференции под председательством Москвы. Как подчеркнул российский лидер, для того, чтобы решать подобного рода сложные конфликты мирным путём, необходим поиск компромиссов, для чего требуется мужество для принятия соответствующих решений.

Путин призвал участников ШРО оказать поддержку премьер-министру Армении Николу Пашиняну и президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в их решимости создать условия для мирного урегулирования, передает РЕН ТВ.

Минувшей ночью лидеры России, Армении и Азербайджана выступили с совместном заявлением об окончании войны в Нагорном Карабахе. Стороны конфликта останутся на занятых ими позициях. Россия в качестве посредника направила в регион военных миротворцев. Предполагается, что к ним присоединятся коллеги из Турции.

Решение о прекращении боевых действий в Карабахе вызвало всплеск уличного недовольства в Ереване, где толпа протестующих ворвалась в здание парламента.

