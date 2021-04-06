Путин назвал мультикультурность бесценным достоянием России
Многообразие традиций и языков — бесценное достояние России, отметил президент страны Владимир Путин в приветственной телеграмме к участникам II Форума коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Как сообщает пресс-служба Кремля, российский лидер подчеркнул, что в стране «в мире и согласии» живут представители около двухсот национальностей.
«Уникальное многообразие обычаев, традиций, языков – наше общее бесценное достояние, которым мы искренне гордимся и которым дорожим, и в этой палитре особое, яркое место занимает самобытная культура народов Севера, Сибири и Дальнего Востока», — отметил президент.
Глава государства подчеркнул, что власти поддерживают коренные малочисленные народы, помогая сохранять их природную среду обитания и привычный уклад жизни, сообщает Газета.ру.
Президент также отметил, что малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока — «надежный партнер» федеральных и региональных властей в решении проблем коренных жителей региона.
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