Путин назвал Австрию надежным партнером России в Европе

Россия ценит добрые отношения с Австрией и считает страну своим надежным партнером в Европе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава государства рассказал об этом, по просьбе гендиректора Австрийского агентства печати (APA) Клеменса Пига комментируя отношения Москвы и Вены на фоне ухудшения связей с рядом стран Европы.

«У нас очень добрые отношения с Австрией. Мы это очень ценим и считаем Австрию нашим надежным партнером в Европе, осуществляем крупные совместные проекты. Достаточно вспомнить "Северный поток-2"», — цитирует Путина ТАСС.

Президент добавил, что «жизнь сложна и многообразна», и ряд вопросов отношений РФ с другими странами требуют «особого внимания и работы на разных уровнях».

Кроме того, Пиг упомянул отмену рейса Austrian Airlines из Вены в Москву 27 мая. Путин заявил, что впервые слышит об этом инциденте, однако предположил, что он мог быть связан с ограничениями из-за пандемии. Как отметил российский лидер, с улучшением эпидемиологической ситуации рейсы будут восстановлены.

