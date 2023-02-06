Путин назначил Нургалиева первым заместителем секретаря Совбеза

Российский лидер Владимир Путин назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета Безопасности РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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При этом другим указом заместителем секретаря Совбеза назначен Алексей Шевцов. Так, Нургалиев был заместителем секретаря Совбеза РФ с 2012 года.

Ранее, 1 февраля, Путин подписал указ об освобождении от должности первого заместителя секретаря Совбеза РФ Юрия Аверьянова.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
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