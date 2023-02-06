Путин назначил Нургалиева первым заместителем секретаря Совбеза
6 февраля 202314:02
Российский лидер Владимир Путин назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета Безопасности РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
При этом другим указом заместителем секретаря Совбеза назначен Алексей Шевцов. Так, Нургалиев был заместителем секретаря Совбеза РФ с 2012 года.
Ранее, 1 февраля, Путин подписал указ об освобождении от должности первого заместителя секретаря Совбеза РФ Юрия Аверьянова.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru