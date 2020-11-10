Путин назначил новых министров и вице-премьера
Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении на должности новых вице-премьера и пяти федеральных министров, сообщает пресс-служба Кремля.
Экс-министр энергетики Александр Новак стал заместителем председателя правительства РФ. Минэнерго вместо него возглавил Николай Шульгинов.
На должности министра природных ресурсов и экологии утверждён Александр Козлов, который ранее руководил министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики. Его на этом посту сменил Алексей Чекунков. Виталий Савельев стал министром транспорта РФ, министерство строительства и ЖКХ возглавил Ирек Файзуллин.
Указы, подписанные президентом, вступили в силу.
Согласно новому закону, членов правительства теперь назначают после согласования их кандидатур с Госдумой.
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