Путин назначил новых министров и вице-премьера

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении на должности новых вице-премьера и пяти федеральных министров, сообщает пресс-служба Кремля.

Экс-министр энергетики Александр Новак стал заместителем председателя правительства РФ. Минэнерго вместо него возглавил Николай Шульгинов.

На должности министра природных ресурсов и экологии утверждён Александр Козлов, который ранее руководил министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики. Его на этом посту сменил Алексей Чекунков. Виталий Савельев стал министром транспорта РФ, министерство строительства и ЖКХ возглавил Ирек Файзуллин.

Указы, подписанные президентом, вступили в силу.

Согласно новому закону, членов правительства теперь назначают после согласования их кандидатур с Госдумой.

