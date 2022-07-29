Путин назначил нового заместителя главы МЧС
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Валентины Антроповой на пост заместителя главы МЧС РФ, сообщает пресс-служба Кремля.
«Назначить Антропову Валентину Викторовну заместителем министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий», — сказано в документе.
В указе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, также говорится, что он вступает в силу со дня его подписания, 29 июля.
Ранее Путин назначил подписал указ о назначении на должность главы МЧС генерал-майора Александра Куренкова, сообщает RT.
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