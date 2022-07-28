Путин назначил нового начальника Главного военно-политического управления ВС России
Президент России Владимир Путин освободил генерал-полковника Виктора Горемыкина от должности начальника Главного управления кадров Минобороны, сообщает пресс-служба Кремля.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, это связано с назначением Горемыкина на пост начальника Главного управления кадров Минобороны РФ.
«Назначить генерал-полковника Горемыкина Виктора Петровича заместителем министра обороны Российской Федерации — начальником главного военно-политического управления ВС России», — говорится в указе.
Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что указом президента Путина награждён орденом Александра Невского, сообщает RT.
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