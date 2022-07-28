Путин назначил нового начальника Главного военно-политического управления ВС России

Президент России Владимир Путин освободил генерал-полковника Виктора Горемыкина от должности начальника Главного управления кадров Минобороны, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин назначил Медведева ответственным за празднование 80-летия Сталинградской битвы

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, это связано с назначением Горемыкина на пост начальника Главного управления кадров Минобороны РФ.

«Назначить генерал-полковника Горемыкина Виктора Петровича заместителем министра обороны Российской Федерации — начальником главного военно-политического управления ВС России», — говорится в указе.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что указом президента Путина награждён орденом Александра Невского, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:УказыМинобороны РФВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры