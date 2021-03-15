Путин назначил Медведева своим заместителем в президентском совете по науке

Президент России Владимир Путин возглавил президентский совет по науке и образованию и назначил своим заместителем зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ также утверждает положение о совете по науке и образованию и состав президентского совета, отмечает «Свободная пресса».

Секретарем совета по науке и образованию назначен помощник президента, экс-министр образования и науки Андрей Фурсенко. Кроме того, в состав совета вошел первый заместитель секретаря Совбеза Юрий Аверьянов.

Отмечается, что основные задачи совета при президенте РФ — формирование направлений научно-технической политики государства, оценка эффективности ее исполнения, а также подготовка предложений о развитии образования и науки.

