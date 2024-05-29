Путин назначил Дюмина секретарем Госсовета

В поселке Теткино Курской области при атаке беспилотниками загорелись два дома Минфин внес в правительство анонсированные ранее изменения налоговой системы Помощник президента Алексей Дюмин назначен секретарем Госсовета России Антонов: Никакие санкции и эмбарго не сломают экономику России «Движение автомобилистов России» считает, что факт опасного вождения доказать будет сложно