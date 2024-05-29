Путин назначил Дюмина секретарем Госсовета
29 мая 202409:05
Помощник президента Алексей Дюмин назначен секретарем Государственного Совета, сообщили в Кремле.
Дюмин до этого был губернатором Тульской области.
Ранее Кремль заявлял, что Дюмин будет «курировать вопросы ОПК, заниматься Госсоветом и курировать спорт в администрации президента».
На церемонии представления временно исполняющего обязанности нового главы Тульской области Дмитрия Миляева Дюмин не сдержал эмоций, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru