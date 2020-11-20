Путин назначил Андрея Казакова главой канцелярии президента
20 ноября 202022:40
Российский президент Владимир Путин назначил Андрея Казакова главой канцелярии президента. Указ размещен на портале правовой информации.
Согласно информации kremlin.ru, ранее Казаков занимал должность замглавы секретариата руководителя Администрации президента РФ.
Ранее сообщалось, что Путин поручил правительству представить предложения по увеличению финансирования программы обеспечения инвалидов жильём. Поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.
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20 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru