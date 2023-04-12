Путин заявил, что Россия совершила 100 безаварийных запусков в космос подряд

На прошедшем в Кремле торжественном мероприятии в честь Дня космонавтики он отметил, что Россией, впервые в новейшей истории, было осуществлено «100 безаварийных космических пусков подряд».

«Это показатель того, что отрасль встаёт уверенно на ноги», — подчеркнул глава государства.

Российский лидер добавил, что следует ускорить переход к производству передовых конкурентных продуктов.

Ранее Путин заявил о необходимости совместно с технологическим бизнесом значительно увеличить производство спутников, сообщает RT.

