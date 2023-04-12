Путин заявил, что Россия совершила 100 безаварийных запусков в космос подряд
Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская ракетно-космическая отрасль «последовательно наращивает свой потенциал», сообщает РИА Новости.
На прошедшем в Кремле торжественном мероприятии в честь Дня космонавтики он отметил, что Россией, впервые в новейшей истории, было осуществлено «100 безаварийных космических пусков подряд».
«Это показатель того, что отрасль встаёт уверенно на ноги», — подчеркнул глава государства.
Российский лидер добавил, что следует ускорить переход к производству передовых конкурентных продуктов.
Ранее Путин заявил о необходимости совместно с технологическим бизнесом значительно увеличить производство спутников, сообщает RT.
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