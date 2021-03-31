Путин, Меркель и Макрон провели телефонные переговоры по Донбассу
Президент России Владимир Путин переговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, на повестке была ситуация в Донбассе и Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба Кремля.
Встреча проходила дистанционно, в формате видеоконференции. Путин указал на эскалацию конфликта в Донбассе, начатую украинской стороной. По его словам, Киев "фактически отказался" от следования режиму прекращения огня.
При этом все стороны подтвердили дальнейшую приверженность Минским договоренностям, принятым в 2015 году. Путин напомнил о необходимости устанавливать прямой контакт с Донецком и Луганском.
Путин, обсуждая внешнеполитические вопросы, также указал коллегам на то, что вмешательство во внутренние дела Белоруссии недопустимы. Политики также коснулись ситуации вокруг Алексея Навального и обсудили возможные поставки российского препарата от COVID-19 "Спутник V" в страны ЕС.
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