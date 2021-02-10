Путин: Макрон отказался сотрудничать по инциденту с Навальным

Президент России Владимир Путин поделился подробностями беседы с французским лидером Эммануэлем Макроном после инцидента с якобы отравлением оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из участников встречи российского президента с главными редакторами СМИ страны, Путин позволил рассказать о деталях разговора, отметив, что «секрета здесь, наверное, и нет».

По словам собеседника агентства, российский лидер предложил французскому коллеге помощь российских специалистов в совместной работе по определению яда во взятых у Навального образцах.

Кроме того, Путин заверил Макрона, что при обнаружении отравляющих веществ российская сторона заведёт уголовное дело.

Как сообщил источник РИА Новости, Путин также предлагал принять европейских специалистов в России и проводить исследования здесь. Однако Макрон отказался, заявив при этом, что РФ «не хочет сотрудничать» в расследовании инцидента с оппозиционером.

Российский лидер отметил, что страна была готова к совместной работе, но при этом даже не получила ответов от Франции и Германии на свои запросы по ситуации с Навальным.

Напомним, Навальный 20 августа почувствовал себя плохо во время перелёта и был экстренно госпитализирован в Омске. Местные медики диагностировали политику нарушение обмена веществ, позже в берлинской клинике Charite немецкие специалисты заявили об отравлении Навального веществом из группы «Новичок». Несмотря на ряд запросов, Германия не предоставила российской стороне доказательств возможного отравления.

