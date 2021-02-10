Путин: Макрон отказался сотрудничать по инциденту с Навальным
Президент России Владимир Путин поделился подробностями беседы с французским лидером Эммануэлем Макроном после инцидента с якобы отравлением оппозиционера Алексея Навального.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из участников встречи российского президента с главными редакторами СМИ страны, Путин позволил рассказать о деталях разговора, отметив, что «секрета здесь, наверное, и нет».
По словам собеседника агентства, российский лидер предложил французскому коллеге помощь российских специалистов в совместной работе по определению яда во взятых у Навального образцах.
Кроме того, Путин заверил Макрона, что при обнаружении отравляющих веществ российская сторона заведёт уголовное дело.
Как сообщил источник РИА Новости, Путин также предлагал принять европейских специалистов в России и проводить исследования здесь. Однако Макрон отказался, заявив при этом, что РФ «не хочет сотрудничать» в расследовании инцидента с оппозиционером.
Российский лидер отметил, что страна была готова к совместной работе, но при этом даже не получила ответов от Франции и Германии на свои запросы по ситуации с Навальным.
Напомним, Навальный 20 августа почувствовал себя плохо во время перелёта и был экстренно госпитализирован в Омске. Местные медики диагностировали политику нарушение обмена веществ, позже в берлинской клинике Charite немецкие специалисты заявили об отравлении Навального веществом из группы «Новичок». Несмотря на ряд запросов, Германия не предоставила российской стороне доказательств возможного отравления.
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