Путин и Трамп сделали заявление о «духе Эльбы»

Президенты России и США приняли совместное заявление по случаю 75-летней годовщины встречи советских и американских солдат в немецком Торгау. Тогда на повреждённом мосту через реку Эльба бойцы 1-го Украинского фронта армии СССР и солдаты 1-й армии США пожали друг другу руки.

Это событие стало предвестников решающего поражения нацистского режима, говорится в совместном заявлении двух президентов. Люди и предприятия обеспечили союзные силы средствами для победы, приводит сообщение Кремля «Газета.ру».

В нём отмечается, что «дух Эльбы» - это пример того, что страны могут отложить в сторону противоречия и сотрудничать ради общей цели. Страны отдают дань уважения мужеству всех, кто помог победить фашизм, и обещают не забывать их героический подвиг, гласит текст совместного заявления Владимира Путина и Дональда Трампа.

